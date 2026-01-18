Alles zu oe24VIP
Andreas Babler
Andreas Babler

Nudeln, Apfel & co.

Steuersenkung: Babler gibt Liste bekannt

18.01.26, 11:43
Der begünstigte Satz soll 4,9 Prozent betragen.

Wien. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" bekannt gegeben, welche Lebensmittel künftig einem begünstigten Mehrwertsteuer-Satz unterliegen. Dabei handelt es sich um Grund-Nahrungsmittel wie Brot, Milch, Butter und Eier sowie um viele in Österreich heimische Obst- und Gemüsesorten. Betragen wird der Steuersatz 4,9 Prozent, weniger als die Hälfte jenes für andere Lebensmittel.

Zu den begünstigten Produkten gehören neben Milch, Butter und Eiern etwa Zwiebel und Knoblauch, Salate, Gurken, Paradeiser, Erdäpfel, Äpfel, Birnen, Steinobst wie Marillen, Reis, Brot und Gebäck. Reserviert sind für das Vorhaben, das bei der Regierungsklausur erarbeitet wurde, 400 Millionen Euro.

