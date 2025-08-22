Alles zu oe24VIP
Ferrari erlitt Totalschaden
© foto-kerschi.at

Auf Pyhrn Autobahn

Ferrari krachte in Leitschiene

22.08.25, 09:57
Dem Lenker des leistungsstarken Sportwagens wurde die nasse Fahrbahn zum Verhängnis. 

Spital. Auf der Pyhrn Autobahn (A9) bei Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) ist Donnerstagabend ein Ferrari ins Schleudern geraten und gegen eine Leitschiene geprallt. 

Der Flitzer geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Ein nachkommendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Sportwagen. Die Insassen konnten sich selbst befreien. Verletzt wurde niemand. Das Autoliebhaber-Herz blutet, der materielle Schaden ist groß.

