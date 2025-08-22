Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Große Preisunterschiede bei Schulartikeln: 20-teiliges Set kostet bis 220,56 Euro
© APA/HELMUT FOHRINGER

AK-Preisvergleich

Große Preisunterschiede bei Schulartikeln: 20-teiliges Set kostet bis 220,56 Euro

22.08.25, 09:45
Teilen

Kosten von 22 typischen Produkten wurden erhoben

Stmk. Die Arbeiterkammer (AK) Steiermark hat im August die Preise von 22 typischen Schulstart-Artikeln erhoben und dabei teils massive Preisunterschiede festgestellt. "Gerade bei kostenintensiveren Artikeln und Markenprodukten können Aktionen und gezieltes Vergleichen die Geldbörse erheblich entlasten", sagte Josef Kaufmann von der AK-Marktforschung am Freitag in einer Aussendung.

Ein 20-teiliges Schulstartpaket kostet im Fachhandel etwa zwischen 50,78 Euro und 220,56 Euro, bei Handelsketten zwischen 40,66 Euro und 179,60 Euro. Besonders große Unterschiede gibt es laut AK bei Markenartikeln wie Jolly-Buntstiften oder Deckfarbkästen. So kostet ein 24er-Pack Buntstifte zwischen 19,19 und 27,90 Euro, ein Zwölfer-Set zwischen 8,79 und 14,99 Euro.

Große Preisunterschiede bei Schulartikeln: 20-teiliges Set kostet bis 220,56 Euro
© oe24

Die AK empfahl, sich im Fachhandel beraten zu lassen oder dort gleich eine von der Schule bereitgestellte Einkaufsliste abzugeben – häufig wird das komplette Paket dann zusammengestellt. Finanzielle Unterstützung erhalten Familien durch das Schulstartgeld in Höhe von 121,40 Euro, das im September gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden