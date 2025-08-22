Große Preisunterschiede bei Schulartikeln: 20-teiliges Set kostet bis 220,56 Euro

Kosten von 22 typischen Produkten wurden erhoben

Stmk. Die Arbeiterkammer (AK) Steiermark hat im August die Preise von 22 typischen Schulstart-Artikeln erhoben und dabei teils massive Preisunterschiede festgestellt. "Gerade bei kostenintensiveren Artikeln und Markenprodukten können Aktionen und gezieltes Vergleichen die Geldbörse erheblich entlasten", sagte Josef Kaufmann von der AK-Marktforschung am Freitag in einer Aussendung.

Ein 20-teiliges Schulstartpaket kostet im Fachhandel etwa zwischen 50,78 Euro und 220,56 Euro, bei Handelsketten zwischen 40,66 Euro und 179,60 Euro. Besonders große Unterschiede gibt es laut AK bei Markenartikeln wie Jolly-Buntstiften oder Deckfarbkästen. So kostet ein 24er-Pack Buntstifte zwischen 19,19 und 27,90 Euro, ein Zwölfer-Set zwischen 8,79 und 14,99 Euro.

© oe24

Die AK empfahl, sich im Fachhandel beraten zu lassen oder dort gleich eine von der Schule bereitgestellte Einkaufsliste abzugeben – häufig wird das komplette Paket dann zusammengestellt. Finanzielle Unterstützung erhalten Familien durch das Schulstartgeld in Höhe von 121,40 Euro, das im September gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt wird.