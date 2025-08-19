Feuerwehr evakuiert 110 Bewohner aus Hochhaus

In Wels evakuierte die Feuerwehr ein 19-stöckiges Hochhaus. Ein Kellerbrand sorgte für starke Rauchentwicklung im ganzen Haus.

Oberösterreich. In der Nacht auf Dienstag kam es in Wels zu einem Großeinsatz der Feuerwehr: Ein Brand in einem Kellerabteil eines 19-stöckigen Hochhauses sorgte für starke Rauchentwicklung, die sich rasch im gesamten Gebäude ausbreitete. Gegen 1.46 Uhr wurde zunächst ein Brandmeldealarm ausgelöst, kurz darauf meldete ein Passant dichten Rauch, wie Einsatzleiter Jörg Stadler gegenüber "ORF Oberösterreich" sagt. Die größte Herausforderung war für die Feuerwehr die Evakuierung der 110 Bewohner, darunter 66 Erwachsene und 44 Kinder. Einige hatten den Rauch bereits selbst bemerkt und ihre Wohnungen verlassen.

© laumat/Matthias Lauber

Die Feuerwehr teilte sich in zwei Teams auf: Während eine Einheit den Brand im Keller bekämpfte, ging die andere durch die 19 Stockwerke des Hochhauses, um die Bewohner ins Freie zu bringen. Eine Liste half dabei, sicherzustellen, dass niemand zurückblieb. "Die Bewohner waren natürlich aufgebracht und nervös, denn so ein Einsatz mitten in der Nacht ist auch nicht alltäglich", sagt Stadler gegenüber "ORF Oberösterreich".

Einsatz dauerte fünf Stunden

Nach rund fünf Stunden war der Einsatz beendet. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem der Brand vollständig gelöscht worden war. Über die Ursache gibt es bislang keine Erkenntnisse; diese soll nun von den Behörden ermittelt werden.