Am Donnerstag erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Linz. Ihren schweren Verletzungen erlag eine 82-jährige Linzerin, die am 15. Mai gegen mit ihrem Rollstuhl über die Rolltreppe eines Einkaufszentrums in Linz gestürzt war. Eine 51-jährige rumänische Pflegerin schob die Frau zur Treppe, um mit ihr in das Erdgeschoß zu fahren. Unmittelbar am Anfang stürzte die 82-Jährige jedoch nach vorne aus dem Rollstuhl über die Stufen.

