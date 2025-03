Frauen-Mord in OÖ: Tochter findet Mutter (44) leblos

In Neukirchen an der Enknach, Oberösterreich, wurde eine 44-jährige Frau tot in ihrem Haus entdeckt.

Ihre 20-jährige Tochter fand die Leiche und alarmierte umgehend die Polizei. Die Frau wies Stichverletzungen auf. Laut Medienberichten wurde neben der Verstorbenen ihr 35-jähriger Lebensgefährte gefunden, der ebenfalls verletzt war. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, doch bisher konnte er nicht befragt werden. Die Mordermittler des Landeskriminalamtes haben die Untersuchungen aufgenommen. Spurensicherungsteams sind vor Ort, um Hinweise auf den Tathergang zu sichern. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Mehr in Kürze...