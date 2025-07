Frischer Asphalt für die Neubauzeile

In Summe werden 210.000 Euro investiert.

Der Straßenbelag an der Neubauzeile ist in die Jahre gekommen. Daher soll das Straßenstück zwischen den Kreuzungen Angererhofweg und Binderlandweg auf einer Länge von knapp 275 Metern saniert werden.

Die Fahrbahn soll dabei in einer Größenordnung von rund 2.400 Quadratmeter in Teilabschnitten neu asphaltiert werden. Ergänzend ist beidseitig die Erneuerung der Straßenentwässerung in Form eines Gussasphaltrinnsales auf einer Länge von rund 475 Metern geplant. Die Arbeiten erfolgen bis Mitte August und kosten in Summe etwa 210.000 Euro. Während der Bau- und Sanierungsarbeiten kann es zu Verzögerungen im Straßenverkehr kommen.