Frühjahrsbeginn bringt frühe Pollensaison für Allergiker

Die Pollensaison hat in diesem Jahr ungewöhnlich früh begonnen. Das milde Wetter hat Frühblüher wie Hasel und Erle zum Blühen gebracht, was vor allem Pollenallergikern zu schaffen macht. Doch es gibt Hoffnung: Eine Wetteränderung wird Entspannung bringen.

OÖ. Die Pollensaison hat in diesem Jahr verhältnismäßig sehr früh eingesetzt. Die warmen Temperaturen der letzten Woche haben Frühblüher wie Hasel und Erle zum Blühen gebracht und verursachen bei Pollenallergikern Symptome wie verstopfte Nasen und tränende Augen. Am Kepler Uniklinikum in Linz sind die Allergiepatienten derzeit in Hochsaison. Die Therapieformen reichen von Allergietests bis zu Medikamenten wie Augentropfen und Nasensprays. Milde Winter begünstigen immer frühere Pollensaisonen, die sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen könnten. Eine Wetteränderung mit Regen wird jedoch bald Linderung verschaffen.