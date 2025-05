Handyfreie Zone seit elf Jahren

Lange vor dem bundesweiten Verbot setzte die Mittelschule Gegendtal in Treffen ein starkes Zeichen: Schon seit elf Jahren gilt dort ein Handyverbot im Unterricht – mit vorwiegend positiven Auswirkungen auf Konzentration und Miteinander.

Die Mittelschule Gegendtal war ihrer Zeit voraus: Schon vor elf Jahren führte sie ein Handyverbot ein. Seither geben Schüler ihre Handys morgens ab und erhalten sie erst nach Schulschluss zurück. Direktor Andreas Rauchenberger berichtet von mehr Kommunikation und besserer Konzentration. Auch wenn es Ausnahmen für Recherchen gibt, bleibt die Regel klar: Lernen ohne Ablenkung.

