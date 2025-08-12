Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Geisterfahrer-Unfall auf der A22
Heuer schon mehr Geisterfahrer als 2024

12.08.25, 15:29
Seit 1. Juli gibt es bereits 15 Geisterfahrermeldungen. 

. Einen besorgniserregenden Anstieg von Geisterfahrer-Meldungen hat es von Jänner bis Ende Juni auf Oberösterreichs Autobahnen gegeben – nämlich mehr als doppelt so viele wie im ersten Halbjahr des Vorjahres. In ganz Österreich hat es im ersten Halbjahr 193 Geisterfahrer-Meldungen gegeben, im ersten Halbjahr des Vorjahres waren es 171. Das ist ein Anstieg von 13 Prozent. Besonders stark ist die Zahl der Falschfahrer aber in OÖ hinaufgeschnalzt, von 18 auf 38, hat sich also mehr als verdoppelt, so Bernhard Walther von der ORF-Verkehrsredaktion.

„Anstieg schon sehr ungewöhnlich und auffällig“

Walther: "Besonders auf der Westautobahn sind die Zahlen im ersten Halbjahr stark gestiegen, also die zehn Geisterfahrer im Seengebiet zur Jahresmitte. Das sind fast schon so viele wie im gesamten Vorjahr. Und momentan liegt dieser Abschnitt österreichweit sogar an der Spitze.

Seit 1. Juli, also in nur rund eineinhalb Monaten, bereits 15 Geisterfahrermeldungen registriert worden. Damit seien allein in unserem Bundesland heuer bereits 53 Mal Falschfahrer unterwegs gewesen. Das sind jetzt schon mehr als im ganzen vergangenen Jahr, so Bernhard Walther.

