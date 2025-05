Hier fiebert Linz beim Songcontest mit

Ob Gänsehaut bei Balladen, Lachtränen bei Trash-Momenten oder Daumendrücken beim österreichischen Auftritt: In Linz schaut man gemeinam Songcontest.

Linz. Nach dem Riesenerfolg bei der Premiere im letzten Jahr wird es auch heuer wieder eine große Eurovision-Songcontest-Charity-Watch-Party im Central Linz auf der Landstraße 36 geben.

„Wir laden alle ein am Samstag, den 17. Mai das große Finale des 69. Eurovision Songcontests in Basel (Schweiz) gemeinsam mit uns zu erleben. Der ESC gilt seit vielen Jahren als bunte Party für Diversität, Toleranz und ein geeintes Europa. Und genau das wollen wir auch im heurigen Jahr zum Anlass nehmen, um den Songcontest nicht nur gemeinsam zu erleben, sondern auch miteinander Vielfalt, Freiheit und das Leben zu feiern“, sagt Landesgeschäftsführerin der SPÖ Oberösterreich, Nicole Trudenberger.

© Getty ×

Ein unvergesslicher Abend für mehr Miteinander

Zum Warm-Up gibt es ein unterhaltsames Pub-Quiz und nach dem ESC-Finale sorgt Mr. Flock für die besten Beats, um den Abend tanzend ausklingen lassen zu können.

Für einen guten Rahmen sorgen zahlreiche Angebote wie unsere beliebte Rainbow-Style-Station und ein Fotocorner mit Party-Accessoires. Der Verein Chancengerechtigkeit sorgt für erfrischende und preiswerte Getränke, die SJ Oberösterreich für schmackhafte Snacks und die JG Oberösterreich ist mit ihrer bewährten Cocktailbar am Start.

„Das Beste an unserer Party ist: Alle Einnahmen sind für den guten Zweck. Es freut uns, dass wir den Verein Chancengerechtigkeit als Partner gewinnen konnten, der es sich zur Aufgabe gesetzt hat Kinder und Familien in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und gleichzeitig als Plattform vehement für die Verbesserung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen für junge Menschen und deren Familien eintritt“, so Trudenberger. Die Party beginnt um 19 Uhr.

Auch in der Queer Bar @fortynine_linz wird ab 20 Uhr mitgefiebert. Es wird wieder das traditionelle ESC Bullshit-Bingo gespielt.