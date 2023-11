Himmlische Gospelklänge im Linzer Mariendom

Schnell sein: Es gibt nur mehr Resttickets für die Show, die jedes Jahr die Besucher begeistert.

Linz. Südstaaten-Flair in der Vorweihnachtszeit: Die besten Gospel-Stimmen machen wieder Halt in Linz: Am Samstag, 25. November wird im Mariendom Stimmgewalt präsentiert In vorweihnachtlicher Stimmung hören Konzertbesucher die berühmtesten Songs aus dem Repertoire von The Christmas Gospel. Klassiker wie "Oh Happy Day", "Amazing Grace" und "When de Saint" gehören zum Repertoire des Ensembles. Aber auch moderne Soulballaden gibt es zu hören. Das Feeling von Harlem, St. Louis und Jersey wird die Besucher in den Bann ziehen. Gefühl und Temperament vereinigt sich hier zu einem faszinierenden Erlebnis. Die heitere Besinnlichkeit macht dieses Konzert zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Resttickets gibt's auf oeticket.com um 55,50 Euro.