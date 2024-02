36 Millionen Euro werden in den Hochwasserschutz für den Linzer Hafen investiert.

Linz. Am Dienstag wurde der Spatenstich für ein Jahrhundertprojekt gesetzt: Der Linzer Hafen bekommt einen Hochwasserschutz. Beim Spatenstich dabei waren neben Ministerin Leonore Gewessler und Landesrat Stefan Kaineder (beide Grüne) auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Der Hafen in Linz ist der zweitgrößte Hafen Österreichs und der zentrale Knotenpunkt der Verbindung des Rheins und der Donau. Jedes Jahr werden etwa fünf Millionen Tonnen Handelswaren umgeschlagen. Und genau aus diesem Grund ist der Hochwasserschutz so wichtig. Nach der Fertigstellung des umfassenden Hochwasserschutzes kann das Hafenviertel bis zu einem 300-jährigen Hochwasser vor Überflutungen geschützt werden. Geplant ist ein hochwassersicheres Hafentor und ein linienförmig geführter Hochwasserschutz mit teilweise mobilen Wänden. Insgesamt werden 36 Millionen Euro in den Hochwasserschutz in Linz investiert.