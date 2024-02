exSEPPtional – extravagant Urlauben mitten in Maria Alm

Adults only: Im Hotel SEPP trifft urige Gemütlichkeit auf Moderne.

Maria Alm. Es war 2018, als Josef „Sepp“ Schwaiger eine neue Idee hatte, und sie dann auch in die Wirklichkeit umsetzte: Das Hotel SEPP, mitten in Maria Alm, wurde geboren und eröffnete im September 2018. Das Besondere: Hier kann die Seele nach Lust und Laune entspannen, die Drinks an der Bar am Dachboden genossen werden oder einfach Zeit in den Bergen verbracht werden – und das ganz ohne von Kindern unterbrochen zu werden. Denn: Im Hotel SEPP dürfen Personen erst ab 21 Jahren einchecken. Und der Hotel-Geheimtipp hat einiges zu bieten: Neben der Schwaiger-Herzlichkeit, die man auch in den anderen Hotels der Familie (Hotel Eder und Eder Frida) und auf der TOMom Almhütte findet, begegnet einem schon beim Einchecken im „SEPP“. Urig und ausgefallen, modern und traditionell, so präsentiert sich die Einrichtung. Und wie ausgefallen das Hotel ist, sieht man schon bei der Zufahrt zum Parkplatz. Ganz oben steht ein Airstream, der zur Sauna umgebaut wurde und zum Saunieren mit Ausblick auf das Steinerne Meer einlädt. Auf der selben Etage ist auch der Infinitypool mit Panoramablick und Entspannungsliegen untergebracht.



Auch das Restaurant befindet sich ganz oben – an sonnigen Tagen eignet sich die Terrasse perfekt, um das Frühstück draußen zu genießen. Dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, wird beim Brunch-Buffet deutlich sichtbar. Es bleiben keine Wüsche offen, regionale Zutaten, Eier-Gerichte, süße und saure Aufstriche, Wurstplatten, Fisch, Käse, auch zahlreiche warme Gerichte und eine riesige Auswahl an Broten laden ein, den Morgen entspannt angehen zu lassen. Abends wird der Dachboden zum Restaurant, in dem traditionelle Speisen neu erfunden werden. Die Bar lädt zu Cocktails und Gesprächen, die Gastgeber Sepp und Tanja mischen sich auch unter die Gäste und versorgen diese mit Insider-Tipps aus Maria Alm.

© Eder Hotels ×

Doch nicht nur das Restaurant am Dachboden ist eine Überraschung, auch die Zimmer lassen einige staunend zurück: Die 40 Zimmer sind unterschiedlich und etwas, das man so bestimmt nirgends sieht: Super modern in der Einrichtung, ausgefallene Tapeten und viele Überraschungen warten auf die Gäste. Denn: Zum massiven Holzboden und Regenwaldduschen mischen sich urige Waschschüsseln und Bäder, die fast an die 70er-Jahre erinnern. In ausgewählten Zimmerkategorien gibt es auch freistehende Badewannen mit Blick auf die Berge oder eine Schaukel am Balkon, mit der sich Gäste in Richtung Bergpanorama schwingen. Für die ganz Sportlichen gibt es die Kategorie „Sporty“ mit einem eigenen Stauraum für Bikes, Bords oder Skier, die andere Gäste vom Flur aus bestaunen können. Die Kreativität der Zimmer zieht sich durchs ganze Haus und überall warten Überraschungen.

Wer aber nicht nur zum Entspannen und zum Saunieren am Dach nach Maria Alm kommt, kann in den Bergen im Winter Skifahren und im Sommer entweder wandern oder biken. Besonders: Oben am Berg in Maria Alm wartet der Waldrutschenpark und gleich bei der Bergstation Tom’s Almhütte, die zum Verweilen auf der Terrasse und indoor einlädt und, wie das Hotel SEPP, für so manche Überraschung sorgt. ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub im Hotel SEPP. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff „SEPP“ an gewinnen@oe24.at schicken und schon bald eine Auszeit zu Zweit genießen. www.edersepp.com