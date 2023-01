Horror-Unfall: Ein Toter bei Frontalcrash

Beide Fahrzeuglenker waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Autowracks geschnitten werden.

Perg. Bei einem Frontalzusammenstoß im Bezirk Perg in Oberösterreich ist Montagnachmittag ein 66-jähriger Einheimischer gestorben. Er war mit seinem Pkw auf der B3 in Richtung Linz auf die entgegengesetzte Fahrbahn gekommen und gegen das Auto einer 41-Jährigen geprallt. Der Pkw des 66-Jährigen überschlug sich daraufhin und blieb auf der Fahrbahn am Dach liegen.

Beide Fahrzeuglenker waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus den Autowracks geschnitten werden. Der 66-Jährige verstarb im Medcampus III. Die 41-Jährige wurde schwer verletzt in das UKH Linz eingeliefert.