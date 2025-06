In Linz: Einsatzorganisationen vermitteln am Sicherheitstag ein positives Sicherheitsgefühl

Information und Live-Vorführungen am Hauptplatz und der Donaulände am 14. Juni.

Linz. Die jüngsten Ereignisse in Graz berühren zutiefst und führen auf schmerzliche Weise vor Augen, wie bedeutend das Thema Sicherheit für unser Zusammenleben ist. Der Linzer Sicherheitstag am Samstag, 14. Juni stellt, die vielfältigen Leistungen der Einsatzkräfte als Wertschätzung in den Mittelpunkt und würdigt ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Sicherheit – Tag für Tag.

„Mit dem Linzer Sicherheitstag wollen wir nicht nur informieren, sondern vor allem Vertrauen schaffen: in unsere Einsatzkräfte, in unsere Strukturen, in die Solidarität der Stadt. Der Tag ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für alle, die täglich für unsere Sicherheit sorgen. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, den bereits vorbereiteten Sicherheitstag abzuhalten – als niederschwellige Informationsmöglichkeit, aber auch als starkes Symbol des Vertrauens in herausfordernden Zeiten“, betont Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ).

© Berufsfeuerwehr Linz ×

Der Linzer Hauptplatz und die Donaulände verwandeln sich am Samstag von 11 bis 17 Uhr in eine eindrucksvolle Präsentationsfläche für Einsatzorganisationen, Vereine und Organisationen, die sich dem Schutz und der Hilfe verschrieben haben. Die Besucher erwartet unter dem Motto „Gemeinsam für ein sicheres Linz“ ein umfassendes Informations- und Aktivitätsangebot.