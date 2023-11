In Linz startet die Christkind-Saison

Weihnachtsflair liegt in der Luft, die Christkindlmärkte öffnen wieder ihre Pforten.

Linz. Es wird weihnachtlich in der oberösterreichischen Landeshauptstadt: Am Samstag eröffnen die Weihnachtsmärkte, bis 24. Dezember sind sie täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Die beiden großen städtischen Märkte, der Christkindlmarkt auf dem Hauptplatz und der Weihnachtsmarkt im Volksgarten, öffnen für fünf Wochen ihre Läden. Ebenso startet der private Wintermarkt am Pfarrplatz am 25. November. Die Diözese Linz präsentiert den „Advent am Dom“, der ab 24. November das Marktangebot nochmals erweitert. Der Winterzauber im Stiegl-Klosterhof lädt von Freitag bis 4. Februar 2024 zu einem Besuch ein. Als neue Attraktion werden die fünf Weihnachtsmärkte heuer mit einem gratis zu benützenden Hop-On Hop-Off Weihnachtszug verbunden. Im Halb-Stunden-Takt dreht dieser jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr seine Runden mit kostenlosem Zustieg durch die Linzer City.

Auf die Besucher warten zahlreiche Verkaufsstände mit Geschenkideen, Regionales und auch die Köstlichkeiten, die vom Christkindlmarkt nicht wegzudenken sind: Glühwein, Punsch, Kindertee und Bratwürstel. Es gibt auch ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher.

Kulturprogramm im Volksgarten

Sa 18.11. Zwasam - Austropop

Fr 24.11. Joe Pommer – Elvis Gospel & Christmas Songs

Sa 25.11. Strada – Coverband Rock’n‘Roll

Fr 1.12. Karin Kienberger – Solo 2 Künstler

Sa 2.12. Erika Formatti & Charly Schwaiger - Weihnachtsklänge

Mo 4.12. Linzer Weihnachtsbläser

Do 7.12. Shrimps Cocktail – Weihnachtliches & Latin

Fr 8.12. Pia Vanelly - Schlager

Do 14.12. Jimmy Cempron – Soul, Santana, Jazz

Fr 15.12. Philipp Griessler - Austropop

Do 21.12. Jimmy Cempron – Soul, Santana, Jazz

Fr 22.12. Neiyla – Pop/RnB/Soul

Musikprogramm am Hauptplatz