In Molln wird jetzt nach Erdgas gebohrt

Molln. Wochenlang ging es in Molln am Rande des Nationalparks Kalkalpen Hin und Her, jetzt aber steht dort der Bohrturm. Die Suche nach Erdgas beginnt am Samstag, Bohrbeginn soll gegen 2 Uhr sein.



Schweres Gerät. Mit zahlreichen Lkw-Fuhren wurde in den vergangenen Tagen schweres Gerät ins Jaidhaus-Tal gebracht – dort wo auch das Naturschutzgebiet verläuft. Angeliefert wurde die Bohrgarnitur, der Bohrmeißel mitsamt Motor sowie Bohrstangen mit 25 Metern Länge. Der Bohrturm wurde am Freitagabend fertig zusammengebaut um für den Start der Erdgas-Suche bereit zu sein. Das Energieunternehmen ADX muss die Anlage noch abnehmen, anschließend soll sofort begonnen werden, auch weil die Bohrung zeitlich in Verzug ist.



Chaos vor Bohrbeginn: Es gab viele Drohungen

Wirbel. Wie ÖSTERREICH berichtete, war es beim Errichten des Bohrplatzes zu Auseinandersetzungen mit Gegnern des Projekts gekommen. Gedroht wurde mit Besitzstörungsklagen und wechselseitig mit Anzeigen. Nicht verhindern konnten den Bohrbeginn in der Nacht auf Samstag auch Einsprüche gegen die Bewilligung. In mehreren hundert Metern Tiefe hofft ADX auf größere Mengen Erdgas zu stoßen. Wie groß das Vorkommen tatsächlich ist, kann derzeit noch niemand genau sagen.