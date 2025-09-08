Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Schule
© Getty

200.000 Schüler

In OÖ hat Schule mit 100 offenen Lehrerstellen gestartet

08.09.25, 11:45 | Aktualisiert: 08.09.25, 13:05
Teilen

Die Quereinsteiger-Offensive sorgt für etwas Entspannung beim Lehrermangel. 

. Heute hat für mehr als 200.000 Schüler in Oberösterreich wieder die Schule begonnen. Die Personalsituation in den Lehrerzimmern hat sich laut Bildungsdirektion in den meisten Bezirken entspannt. Es gibt noch 100 offene Stellen auf die sich Interessierte noch bewerben können. Zum Vergleich: Im Herbst 2023 waren 300 Stellen unbesetzt, damals haben 1.200 neue Lehrer begonnen. Heuer haben 1.400 neue Lehrkräfte ihre Schullaufbahn gestartet, ebenso 16.000 Erstklässler. 300 Quereinsteiger konnten gewonnen werden. 
Die Hälfte aller Lehrer in Österreich – das sind rund 60.000 – verabschiedet sich bis 2033 in den Ruhestand.  

Aufgestockt wurde die Schulpsychologie: 70 neue Stellen sollen Unterstützung bieten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden