In OÖ hat Schule mit 100 offenen Lehrerstellen gestartet

Die Quereinsteiger-Offensive sorgt für etwas Entspannung beim Lehrermangel.

OÖ. Heute hat für mehr als 200.000 Schüler in Oberösterreich wieder die Schule begonnen. Die Personalsituation in den Lehrerzimmern hat sich laut Bildungsdirektion in den meisten Bezirken entspannt. Es gibt noch 100 offene Stellen auf die sich Interessierte noch bewerben können. Zum Vergleich: Im Herbst 2023 waren 300 Stellen unbesetzt, damals haben 1.200 neue Lehrer begonnen. Heuer haben 1.400 neue Lehrkräfte ihre Schullaufbahn gestartet, ebenso 16.000 Erstklässler. 300 Quereinsteiger konnten gewonnen werden.

Die Hälfte aller Lehrer in Österreich – das sind rund 60.000 – verabschiedet sich bis 2033 in den Ruhestand.

Aufgestockt wurde die Schulpsychologie: 70 neue Stellen sollen Unterstützung bieten.