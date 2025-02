Jüngster Bürgermeister von Oberösterreich gewählt

Leutgeb zeigte sich nach Wahl "unendlich dankbar".

OÖ. Die Stichwahl um das Bürgermeister-Amt in Baumgartenberg (Bez. Perg) ist geschlagen: Mit 60,5 Prozent und 667 Stimmen hat der Rote Alexander Leutgeb das Rennen um die Nachfolge von Gerhard Fornwagner (ÖVP) für sich entschieden. Mit gerade einmal 26 Jahren ist er Oberösterreichs jüngster Ortschef. ÖVP-Kandidatin Natascha Burian kam auf 435 Stimmen. Die Wahlbeteiligung in der 1.800 Gemeinde lag bei 76,4 %. Fornwagner ist nach einem Alkounfall zurückgetreten.

Die rote Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger (29) spricht von einem „großartigen Sieg“ für ihn und die oberösterreichische Sozialdemokratie.

"Mit 667 Stimmen habt ihr mir euer Vertrauen geschenkt. Und dafür bin ich unendlich dankbar", freut sich Leutgeb auf Facebook.

In Oberösterreich gibt es einige sehr junge Bürgermeister

Nicole Thaller (ÖVP) wurde 2021 mit 25 Jahren in Hofkirchen im Traunkreis (Bez. Linz-Land) Österreichs jüngste Bürgermeisterin und ist noch immer im Amt. Ebenso Fabian Grüneis (ÖVP), der 2018 als 22-jähriger in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) jüngster Bürgermeister Österreichs geworden ist. Zuvor war er schon als DJ Greenice bekannt. Josef Rauchenzauner (ÖVP) wurde im Jänner 2024 mit 25 Jahren in Weißenkirchen im Attergau (Bez. Vöcklabruck) der jüngste Bürgermeister in Oberösterreich.