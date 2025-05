Kläffende Bulldogge verriet in Linz sein Herrchen als Autodieb

War in gestohlenem Wagen eingesperrt

Linz. Sein bellender Hund hat einen mutmaßlichen Autodieb in Linz an die Polizei verraten: Die französische Bulldogge saß am Samstag in einem geparkten Wagen, dessen Fenster leicht geöffnet waren, und kläffte so sehr, dass die Polizei anrückte. Beim Versuch, den Hundehalter ausfindig zu machen, stellten die Beamten fest, dass der Wagen gestohlen war. Im Inneren des Fahrzeugs lag zudem eine Suchtgiftwaage.

Noch während die Polizisten bei dem Pkw standen, kam der Hundebesitzer, der augenscheinlich unter Drogen stand. Der Pkw wurde sichergestellt und nach erfolgter Spurensicherung seinem rechtmäßigen Eigentümer ausgefolgt. Auf den 27-jährigen Tierbesitzer kommen mehrere Anzeigen zu. Der Hund war wohlauf und wurde zwischenzeitlich ins Tierheim gebracht.