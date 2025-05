Mega-Panne: Klausur aus dem Vorjahr bei Maturaprüfung in Linz

Nach rund zwei Stunden fiel Fehler auf - sechs Schüler schrieben anschließend richtige Klausur

Sechs Schülerinnen und Schüler der HAK Auhof in Linz haben am Dienstag zwei Stunden an den falschen betriebswirtschaftlichen Matura-Aufgaben getüftelt - nämlich jenen aus dem Vorjahr. Die Arbeiten wurden eingezogen und nach einer Pause die richtigen Aufgaben ausgeteilt, nachdem die Schüler das einer Verschiebung der Klausur auf kommende Woche vorzogen, bestätigte die Bildungsdirektion Oberösterreich einen Bericht des "ORF Radio Oberösterreich" am Mittwoch.

Bei den sechs Betroffenen handle es sich um den Teil einer Maturaklasse, der sich entschieden hatte, die Prüfung in Betriebswirtschaft deutsch und englisch gemischt zu schreiben. Dafür gebe es keine zentrale Vorgabe, hieß es aus der Bildungsdirektion. Die Schülerinnen und Schüler beendeten ihren Maturatag zwei Stunden später als ihre Klassenkolleginnen und -kollegen und saßen am Mittwoch schon in der Deutsch-Prüfung.