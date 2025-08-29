Alles zu oe24VIP
Klima-Aktivisten seilen sich von Brücke ab - Polizei schwer bewaffnet
Großeinsatz in Linz

Klima-Aktivisten seilen sich von Brücke ab - Polizei schwer bewaffnet

29.08.25, 09:41
Am Freitagmorgen kam es in Linz zu einem spektakulären Polizeieinsatz: Klima-Aktivisten blockierten die Donaulände und sorgten für massives Chaos. 

Am Freitag, 29. August, kurz nach 8:00 Uhr, rückten zahlreiche Einsatzkräfte zur Linzer Donaulände aus. Mehrere Klima-Aktivisten blockierten die Straße, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Binnen weniger Minuten waren schwer bewaffnete Beamte, Rettungsautos und Einsatzfahrzeuge vor Ort. Die Polizei bestätigte, dass der erste Alarm um 8:02 Uhr einging.

Aktivist seilte sich ab

Besonders brisant: Ein Aktivist seilte sich von der Fußgängerbrücke beim Generali-Gebäude ab und hing wenige Meter über der Fahrbahn. Über ihm entrollten die Aktivisten ein Transparent mit der Aufschrift „Mehr Stau durch A26-Bau“.

Ermittlungen laufen noch

Die Polizei bestätigte, dass es sich um Klima-Kleber handelt. Wer genau hinter der Aktion steckt, ist allerdings noch Gegenstand von Ermittlungen.

