Klimakleber auf Linzer Nibelungenbrücke sorgten für Stau im Frühverkehr

Unangemeldete Aktion auf Nibelungenbrücke blockiert Verkehr zur Hauptverkehrszeit.

Linz. Heute Früh zwischen 7.35 und 8 Uhr wurde eine Fahrspur der Nibelungenbrücke durch eine unangemeldete Protestaktion blockiert. Zwei der sechs Teilnehmenden haben sich auf der Straße festgeklebt. Die Polizei reagierte rasch und leitete den Verkehr um. Dennoch kam es zu teils erheblichen Verzögerungen im Frühverkehr, insbesondere im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel. Zahlreiche Buslinien mussten über die Gleistrasse umgeleitet werden.

© Getty ×

"Dies ist eine Reaktion darauf, dass die Stadt Linz den Antrag auf Volksbefragung von der Initiative "Ja! zum Grüngürtel" abgelehnt hat", so die Klimaaktivsten in einer Aussendung. "Nachdem das Magistrat trotz 7.000 in Linz Wahlberechtigten Unterstützer:innen den Antrag mit fadenscheinigen Gründen abschmetterte, ist mir klar, dass sie weder uns, noch alle anderen Linzer:innen hören wollen. Die Leute wollen mitbestimmen können, aber die Stadtregierung traut sich nicht", sagt Aktivistin Gianluca Wassermeyer (27).

Verkehrsreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP) kritisiert das Vorgehen deutlich: „Wer bewusst in der Hauptverkehrszeit eine Brückenspur blockiert, gefährdet die Sicherheit und bringt hunderte Menschen unnötig in Verzug – von Schülern bis hin zu Pflegepersonal und Berufspendlern. Das hat mit verantwortungsvoller Mobilitätspolitik nichts zu tun. Wer Veränderung will, muss den Dialog suchen – nicht den Stillstand auf der Brücke.“

oe24 bringt Sie zu Iron Maiden





Van der Bellen vergleicht Klimaschutz mit UFO-Attacke





Schwarzenegger lacht: "Jedes Jahr ein neuer Bundeskanzler"