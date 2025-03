Konfliktmanagement im Fokus: Linz und Wels qualifizieren ihre Ordnungsdienste

Die Städte Linz und Wels setzen verstärkt auf Gewaltprävention: Eine neue Schulungsinitiative soll die Ordnungsdienste in Konfliktmanagement und Deeskalation schulen, um für mehr Sicherheit im urbanen Raum zu sorgen.

Linz/Wels. Um die Sicherheit in Linz und Wels zu stärken, haben das Land Oberösterreich, die Stadt Linz und die Stadt Wels eine Schulungsinitiative für die Ordnungsdienste gestartet. Die von der Volkshilfe Oberösterreich durchgeführten Kurse vermitteln Kompetenzen in Gewaltprävention und Konfliktmanagement. Landesrat Christian Dörfel betont die Notwendigkeit klarer Regeln des Zusammenlebens sowie den richtigen Umgang mit problematischen Gruppen. Sicherheitsstadtrat Michael Raml hebt hervor, dass gut geschulte Einsatzkräfte besonders in belebten Stadtbereichen wie dem Linzer Volksgarten wichtig sind. Auch der Welser Vizebürgermeister Gerhard Kroiß sieht die Weiterbildung als wichtigen Baustein für mehr Handlungssicherheit. Mario Gubesch, Geschäftsführer des Linzer Ordnungsdienstes, spricht von einem klaren Mehrwert für die Stadt. Volker Atteneder von der Volkshilfe bezeichnet den Lehrgang als logische Weiterentwicklung der Zusammenarbeit.