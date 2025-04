KTM-Insolvenz reißt Zulieferer mit

Die KTM-Insolvenz zieht weite Kreise: Zahlreiche Zulieferer geraten in finanzielle Not. Einige Unternehmen mussten bereits Konkurs anmelden, andere kämpfen sich mit Sparmaßnahmen durch.

Die KTM-Insolvenz bringt viele Zulieferbetriebe in große Bedrängnis. Das Mattighofener Unternehmen RJ Werkzeugbau musste Konkurs anmelden – laut KSV 1870 brach durch den Produktionsstopp bei KTM über die Hälfte des Umsatzes weg. Auch Mattig-Präzision aus Obertrum geriet ins Wanken, da bereits gelieferte Teile plötzlich nicht mehr bezahlt wurden. "Es war kurzfristig Spitz auf Knopf", sagt Geschäftsführer Roman Gratzer gegenüber dem ORF. Das Unternehmen überstand die heftige Krise nur durch starke Partner, musste aber sechs Mitarbeitende kündigen und zusätzlich auf Kurzarbeit umstellen. Bei KTM selbst ist die Krise noch nicht vom Tisch, es werden noch mehrere hundert Millionen Euro benötigt, um den Sanierungsplan bis Mai zu erfüllen.

