KTM-Jobabbau verschärft Arbeitsmarkt-Lage im Innviertel

15.01.26, 10:18
Weiterbildung der Betroffenen wird vom Land und AMS OÖ unterstützt. 

Mattighofen. Nach der Ankündigung, dass 500 Beschäftigte beim Innviertler Motorradhersteller KTM ihren Job verlieren werden, zeigte sich am Mittwoch das Wirtschaftsressort zuversichtlich, dass rasch neue Jobs gefunden werden. In der Aussendung ist von 2.520 offenen Stellen im Innviertel, also in den Bezirken Braunau, Ried, Schärding, die Rede. 

Der Leiter der Wirtschaftskammer Braunau, Klaus Berer, bestätigt gegenüber dem ORF Oberösterreich hingegen die angespannte Lage am regionalen Arbeitsmarkt. Generell sei der Arbeitskräftebedarf in der Region nicht allzu hoch. Man müsse jetzt im Detail schauen, welche Kompetenzen diese Mitarbeiter haben, sagt Berer. Das Land  und AMS OÖ unterstützen in Form einer Stiftung, es gibt 300 Plätze.

