Kuddelmuddel feiert 35. Geburtstag

Es wird groß mit Familienfest am 1. Juni in der Tabakfabrik gefeiert.

Mit seinen 35 Jahren ist das Kuddelmuddel eine Linzer Institution, Generationen erlebten hier ihren ersten Theaterbesuch, trafen zum ersten Mal den Kasperl. Sein Jubiläum feiert das Kulturzentrum für Kinder und Jugendliche ab dem 27. April. Das Programm stellte Leiter Manfred Forster in einer Pressekonferenz am Dienstag mit Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und Johanna Möslinger, interimistische Geschäftsführerin der LIVA (Linzer Veranstaltungsgesellschaft), vor.

"Dieses Jubiläum zeigt, wie wichtig das Kuddelmuddel als Ort der Fantasie, der kulturellen Bildung und des Miteinanders ist", betonte Prammer in den Presseunterlagen. Das Kuddelmuddel ist Teil der LIVA und somit ein Unternehmen der Stadt Linz. Es sei nicht nur Veranstaltungsort, sondern auch Produktionsstätte für junge Künstlerinnen und Künstler. "Ich bin überzeugt, dass diese vielschichtige kreative Arbeit mit und für junges Publikum wichtig ist und das hat meine volle Unterstützung", so Möslinger.

Familienfest mit Freiluftkonzert

"Unser Geburtstagsfest beginnt am 27. April mit einem Kulturfrühstück und den Tiroler Liederfindern RatzFatz, alias Hermann Riffeser und Frajo Köhle", verriet Forster. Ihren Höhepunkt finde die Geburtstagsreise am 1. Juni mit einem großen Familienfest in der Tabakfabrik mit einer bunten Vielfalt an Spiel- und Kreativstationen und einem Freiluftkonzert mit Suli Puschban und ihrer Kapelle der guten Hoffnung. "Kasperl und das Schlossgespenst" von Tröbinger & Tröbinger ist das Geburtsgeschenk des Kuddelmuddels an Familien in Linz und Umgebung, das ab 30. April in verschiedenen Linzer Stadtteilen bei freiem Eintritt zu sehen sein wird. Schließlich gibt es noch das interaktive Jubiläums-Mitmachbuch "35 Jahre Kuddelmuddel", in limitierter Auflage.

Seit seiner feierlichen Eröffnung am 27. April 1990 - durch den damaligen Linzer Bürgermeister Franz Dobusch (SPÖ) gemeinsam mit der Leiterin des Hauses, Christa Koinig - fanden im Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel "bereits 12.600 Vorstellungen statt", sagte Forster. Das ergebe über die Jahre hinweg 950.000 Besucherinnen und Besucher, durchschnittlich 73,8 Gäste täglich, bei Theateraufführungen, Kasperlabenteuern, Musikerlebnissen und verschiedensten Performances erleben und genießen. Mit den Besuchern der Kinderklangwolken knacke man sogar die Marke von einer Million. "Wir organisieren fast durchgehend von Mitte September bis Schulschluss jedes Wochenende ein Vorstellungsangebot, wobei unsere Besucherinnen und Besucher üblicherweise aus zwei bis drei Vorstellungen pro Tag wählen können", ergänzte Forster.

"Kumulino" für ganz Kleine

Vor zehn Jahren war das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel die erste Einrichtung in Oberösterreich, die sich der Zielgruppe von Kindern unter drei Jahren annahm, mit der heute nicht mehr wegzudenkenden Reihe "Kumulino". Internationale Gäste wie am 14. März Seven Circles mit der Performance "Club Origami - Tanz & Papier" ergänzen das Programm. "Seit zwei Jahren erweitern wir in Kooperation mit dem Moviemento mit dem Bilderbuchkino unser Programmangebot", so Forster, es wurden bereits sieben Kinderbücher in diesem Format auf die Bühne bzw. Leinwand gebracht, etwa "Die dumme Augustine" von Ottfried Preußler.

Vor 14 Jahren begannen die ersten Gehversuche mit den "Werkstätten", bei denen Kinder aktiv in kreative künstlerische Prozesse einsteigen können und am Ende selbst ihr Werk auf der Bühne präsentieren. Mittlerweile werden während des Schuljahres wöchentlich acht bis zehn Kurse angeboten - von Theaterspiel über Zirkus bis zu Tanz und Breakdance.