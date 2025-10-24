„Land der Berge“: Wandern am 26. Oktober

Am 26. Oktober gibt es zahlreiche Volkswandertage.

OÖ. Am österreichischen Nationalfeiertag am 26. Oktober werden alle Naturfreunde von den Nationalparks traditionell zu einem abwechslungsreichen Wanderprogramm eingeladen.

Am Sonntag gibt es wieder einen Tag der offenen Tür auf der Bärenriedlauhütte in Nationalpark Kalkalpen. Die Jagdhütte bot Unterkunft für Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand. Der Aufstieg zur Hütte erfolgt selbstständig. Nationalpark Ranger Bernhard Sulzbacher empfängt die Wanderer zwischen 10 und 15 Uhr und hat viele interessante Geschichten zur Hütte parat.

Am Sonntag lädt auch der Tourismusverband Bad Ischl zu einer gemeinsamen Wanderung ein. Treffpunkt für die dreistündige Wanderung mit Austria Guides ist um 10 Uhr vor der Trinkhalle.