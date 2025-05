"Lange Nacht der Kirchen" auch virtuell

Das Friedensgebet um 18.15 Uhr im Mariendom bildet den Auftakt zur Langen Nacht der Kirchen.

Linz. Für die „Lange Nacht der Kirchen“ öffnen am Freitag, 23. Mai, rund 120 Kirchen, Kapellen und kirchliche Einrichtungen in Oberösterreich ihre Pforten. Fast 290 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, allein 110 davon in Linz.

Bei der Langen Nacht der Kirchen fährt der „Gelbe Zug“ auch heuer wieder gratis ab 19 Uhr vom Hauptplatz weg – immer zur vollen und halben Stunde bis 22.30 Uhr. Fahrgäste erhalten während der Fahrt Informationen zu den Kirchen, bei denen der Gelbe Zug hält.

Virtuelle Führungen durch drei besondere Domkirchen warten auf die Besucher im Ars Electronica Center. Um 19 Uhr wirde eine 3D-Medieninstallation der Fenster und Kunstwerke des Mariendoms in Kombination mit Musik und Tanz gezeigt. Um 20 Uhr erklärt Dommeister Clemens Pichler mariendom-Details. Um 21 Uhr "öffnet" sich der Stephansdom. Um 22 Uhr kann man Notre-Dame de Paris besuchen.