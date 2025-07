LASK startet mit wenig Fan-Support in Bundesliga, Blau Weiß mit Bürgermeister-Motivation

Linzer Bürgermeister motiviert Blau Weiß-Spieler mit Aussicht auf Straßenbenennung.

Linz. Am Freitag, 1. August, startet mit der Partie LASK gegen Sturm Graz die österreichische Bundesliga in ihre 52. Spielzeit.

Die vergangene Saison war schon mit einem Stimmungsboykott zu Ende gegangen. Das Fankollektiv "Landstrassler" will "bis auf Weiteres keinen Support bei Heimspielen organisieren". Im Mai haben die Fußballfans Geschäftsführer Siegmund Gruber zum Rücktritt aufgefordert.

© GEPA pictures

Besser ist die Stimmung beim FC Blau-Weiß Linz, der am Sonntag mit einem Auswärtsspiel gegen Rapid in die Saison startet. Der Linzer Stadtchef Dietmar Prammer ist bekennender Fan und kommt regelmäßig zu den Spielen angeradelt. "Wenn Blau Weiß Meister wird, kann man sich durchaus eine Straßenbenennung überlegen, z. B. Helmut Senekowitsch-Straße od. nach anderen verdienstvollen Spielern oder Trainern", motiviert Prammer auf oe24-Anfrage.

In eineinhalb Wochen steht bereits das erste Heimspiel in der neuen Saison 2025/26 an. Die Blau-Weißen treffen am Samstag, 9. August, um 17 Uhr, in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga vor heimischem Publikum auf den TSV Egger Glas Hartberg. Der freie Kartenverkauf startet am 4. August