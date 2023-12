Linz AG entsorgt Christbäume gratis

30.000 Christbäume werden jedes Jahr von der Linz AG in der Landeshauptstadt eingesammelt.

Linz. Die Linz AG Abfall kümmert sich auch rund um die Feiertage verlässlich um die Abfallentsorgung und umweltgerechtes Recycling. So steht auch die Christbaumentsorgung am Plan: Die Abholtage für die ausgedienten Weihnachtsbäume sind an den drei Montagen 8., 15. und 22. Jänner 2024. Der Christbaum sollte vollständig abgeschmückt und am Vorabend des Abholtages straßenseitig (nicht im Müllraum oder am Aufstellplatz der Abfallbehälter) zur Abholung bereitstehen. "Jedes Jahr werden in der Stadt Linz etwa 30.000 Christbäume eingesammelt. Dieses Service wird an drei separaten Tagen im Jänner angeboten und garantiert eine ordnungsgemäße Entsorgung der Bäume", sagt der zuständige Stadtrat Dietmar Prammer.