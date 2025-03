Linz entwickelt sich zum Start-up-Hotspot

Linz verzeichnet mit 938 Gründungen im Jahr 2024 einen Rekordwert. Besonders stark wächst der Bereich IT und Consulting – die Stadt setzt weiter auf gezielte Gründerförderung.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten verzeichnet Linz 2024 ein Rekordhoch bei Unternehmensgründungen: 938 neue Betriebe wurden gegründet – rund jede vierte im Bereich IT und Consulting. Damit liegt Linz über dem OÖ-Durchschnitt in dieser Zukunftsbranche. Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber sieht darin einen Beweis für die „Anpacker-Mentalität“ in der Stadt. Unterstützt wird der Gründergeist durch Förderungen wie das Linzer Gründerstipendium oder Zuschüsse bei Mietkosten in Startup-Hubs wie der Tabakfabrik. Ziel ist es, Linz als attraktiven Standort für Start-ups weiter auszubauen und damit zukunftssichere Jobs in die Stadt zu holen.