Linz wird wieder laut – Lido Sounds Festival von 27. bis 29. Juni

Von 27. bis 29. Juni findet in Linz zum dritten Mal das Lido Sounds Festival statt. Trotz Komfort und guter Organisation fällt das heurige Line-up im Vergleich zu früheren Ausgaben etwas ab.

Am Freitag startet in Linz die dritte Auflage des Lido Sounds Festivals. Drei Tage lang verwandelt sich das Donauufer in ein Musikareal mit Top-Gastronomie, kurzer Wege und komfortabler Infrastruktur – alles, was Festivalbesucher schätzen. Doch musikalisch zeigt sich das Line-up 2025 weniger international als in den Vorjahren. Headliner wie Beatsteaks oder AnnenMayKantereit wirken etwas vorhersehbar, auch wenn sie beim Publikum beliebt sind.

Am Samstag tritt das französische Duo Justice auf, Sonntag übernimmt Rapper Raf Camora die Hauptbühne. Während die Headliner zum Teil polarisieren, bieten die Nachmittage Potenzial für musikalische Entdeckungen. Das Festival bleibt ein stimmungsvoller Treffpunkt, doch der Anspruch als "Qualitätsfestival" muss neu justiert werden. Immerhin: 2026 bietet neue Chancen für ein spannenderes Programm.