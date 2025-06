34-Jährige attackierte Partner mit Messer: Schwer verletzt

Das Opfer wurde bei der Attacke schwer verletzt und musste ins Spital.

Eine Litauerin attackierte in ihrer Wohnung in Penzing am Dienstagabend ihren Lebensgefährten im Zuge eines Streits mit einem Messer. Sie stach auf den Oberkörper des 45-Jährigen ein. Hausbewohner hörten die Schreie des Paares und alarmierten die Polizei.

Das Opfer wurde bei der Attacke schwer verletzt, musste von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beschuldigte wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

Bei ihr wurde ein Alkoholwert von 2 Promille festgestellt.