Linzathlon: Linz wird wieder zum Hindernis-Pacours

Sportevent erfordert viele Verkehrsumleitungen

Linz. Morgen um 15 Uhr fällt der Startschuss auf der Linzer Donaulände für den Linzathlon. Auf der 10+ km langen Streckn müssen die Läufer mindestens 20 actionreiche Hindernisse, die ihre Ausdauer und Willenskraft auf die Probe stellen, absolvieren. Für alle Spontanen: Es gibt auch eine 5+ km Strecke mit mindestens zehn Hindernissen, die für jeden machbar sind. Klassiker wie Monkeyland und Rock the Wall wurden wieder aufgebaut.

© Linzathlon ×

Für die Austragung des Sportevents am 24. Mai gelten umfassende Verkehrsmaßnahmen. Um den reibungslosen Ablauf des Hindernislaufs sowie die Sicherheit der Teilnehmer und Besucher zu gewährleisten, kommt es insbesondere am Samstag zu umfangreichen Sperren, Halteverboten und Umleitungen im innerstädtischen Bereich. Halte- und Parkverbote treten unter anderem am Hauptplatz, Pfarrplatz, Schillerplatz, Promenade, Herrenstraße und entlang der Donaulände in Kraft. In mehreren Straßen werden auch Taxi-Standplätze verlegt.

Zudem sind Strecken für Schienenersatzverkehr freizuhalten, etwa in der Gerstnerstraße und Dametzstraße. Besonders betroffen ist der Verkehr rund um den Hauptplatz. So sind auch Einfahrtsstraßen wie Herrenstraße oder Promenade zeitweise nicht befahrbar. Es kommt auch zu einer Unterbrechung des Straßenbahnverkehrs auf den Linien 1, 2, 3 und 4 zwischen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße bzw. Landgutstraße. In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.