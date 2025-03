Linzer Piratenball begeistert 1.700 Gäste

Neue Location: Ball in der Tabakfabrik.

Der 66. Piratenball des Linzer Rudervereins Ister lockte am vergangenen Wochenende erstmals in die Tabakfabrik – und mit 1.700 kostümierten Gästen war diese Premiere ein voller Erfolg! Die größte Gruppe, die "Galaxy Girls", spendete ihren Siegerscheck von 600 Euro an das Kinderdorf St. Isidor. Kreativste Gruppe wurden die "Lampen aus den Siebzigern", während das schrägste Einzelkostüm "Mann ohne Kopf" gewann. Auch Prominenz aus Wirtschaft und Sport feierte mit. Die Gäste genossen Livemusik und kulinarische Highlights, während Ister-Ruderer tatkräftig mithalfen. Der Ball klang erst in den frühen Morgenstunden aus – Vorfreude auf 2026 ist groß!