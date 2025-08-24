Lkw-Fahrer lenkte 40-Tonner mit zwei Promille

Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut hat in der Nacht auf Sonntag ein 58-Jähriger seinen 40-Tonnen-Lkw auf der Innkreisautobahn (A8) im Bezirk Grieskirchen gelenkt.

Der Mann war in eine Schwerverkehrskontrolle der Polizei geraten und dadurch aufgeflogen. Wie sich herausstellte, hatte er das Sattelkraftfahrzeug nicht nur betrunken gesteuert, sondern war zudem wegen der nicht eingehaltenen Ruhezeiten übermüdet. Er wurde mehrfach angezeigt, berichtete die Exekutive.

Der Rumäne hatte nach dem Alkovortest den geeichten Alkomaten verweigert. Dass er betrunken war, war dem Berufskraftfahrer schon zuvor deutlich anzumerken, hieß es im Polizeibericht. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten Anzeigen unter anderem wegen Nichteinhaltung des Wochenendfahrverbotes und der nicht eingehaltenen Lenk- und Ruhezeiten.