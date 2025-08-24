Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Lkw-Fahrer lenkte 40-Tonner mit zwei Promille
© TZ ÖSTERREICH / Daneshmandi

Auf A8 gestoppt

Lkw-Fahrer lenkte 40-Tonner mit zwei Promille

24.08.25, 10:43
Teilen

Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut hat in der Nacht auf Sonntag ein 58-Jähriger seinen 40-Tonnen-Lkw auf der Innkreisautobahn (A8) im Bezirk Grieskirchen gelenkt. 

Der Mann war in eine Schwerverkehrskontrolle der Polizei geraten und dadurch aufgeflogen. Wie sich herausstellte, hatte er das Sattelkraftfahrzeug nicht nur betrunken gesteuert, sondern war zudem wegen der nicht eingehaltenen Ruhezeiten übermüdet. Er wurde mehrfach angezeigt, berichtete die Exekutive.

Der Rumäne hatte nach dem Alkovortest den geeichten Alkomaten verweigert. Dass er betrunken war, war dem Berufskraftfahrer schon zuvor deutlich anzumerken, hieß es im Polizeibericht. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten Anzeigen unter anderem wegen Nichteinhaltung des Wochenendfahrverbotes und der nicht eingehaltenen Lenk- und Ruhezeiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden