Made in Oberösterreich: Landeshauptmann Stelzer bei HOFER Schokoladefabrik

OÖ. Landeshauptmann Thomas Stelzer besuchte die HOFER Schokoladefabrik in Sattledt, um sich von der Produktion der beliebten Schokoladenmarken wie "Choceur" und "Riquet" zu überzeugen. „Eine Schokoladenfabrik im Land zu haben, ist etwas Besonderes“, sagte Stelzer. Die Fabrik produziert jährlich über 10.000 Tafeln pro Stunde und versorgt nicht nur Österreich, sondern auch internationale Märkte. Trotz der Fastenzeit genoss Stelzer den Einblick in die Schokoladenherstellung, wobei er humorvoll anmerkte, dass der Besuch eine Herausforderung für seine Disziplin war. Er selbst verzichtet aber heuer in der Fastenzeit auf nichts, sondern versucht, sich das ganze Jahr über gesund zu ernähren.