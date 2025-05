Elfjährige wurde per Rettungshubschrauber ins Spital geflogen

Eine Elfjährige ist am Freitag bei Brennholzarbeiten im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich schwer verletzt worden. Das Mädchen, das einem 31-jährigen Angehörigen geholfen hatte, griff laut Polizei plötzlich in das laufende Sägeblatt einer Wipp-Kreissäge und verletzte sich am Finger. Die Oberösterreicherin wurde von der Crew des Rettungshubschraubers "Europa 3" in ein Krankenhaus geflogen.