Marco Pogo verliert sich in seinen Gedanken im Posthof

"Lost & Found" ist ein Abend voller Storytelling - und womöglich findet man dabei sogar ein Stück von sich selbst wieder.

Linz. "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen", sagte einst Forrest Gump. "Das Leben ist wie eine Schachtel - keine Pralinen - einfach eine deppate Schachtel. Was du reintust, liegt an dir", sagt Marco Pogo.

Mit "Lost & Found" kehrt Marco auf die Kabarettbühne zurück - diesen Donnerstag, 22. Jänner, kommt er auf seiner Tour in den Linzer Posthof. Das neue Programm ist eine prall gefüllte Wundertüte: vom alltäglichen Irrsinn bis hin zu den Absurditäten, die wohl nur einem Menschen mit einem Lebenslauf wie Marco Pogo passieren können.

Der ehemalige Bundespräsident-Kandidat erzählt, spinnt, über- oder untertreibt wahlweise. Es geht ums Verlieren und Finden - Dinge, Gedanken, Gelegenheiten, Schlüssel, Nerven, den Verstand.

oe24 verlost Tickets unter gewinnen@oe24.at