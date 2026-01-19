Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Marco Pogo verliert sich in seinen Gedanken im Posthof
© Pogo

Ticket gewinnen

Marco Pogo verliert sich in seinen Gedanken im Posthof

19.01.26, 09:32 | Aktualisiert: 19.01.26, 10:58
Teilen

"Lost & Found" ist ein Abend voller Storytelling - und womöglich findet man dabei sogar ein Stück von sich selbst wieder. 

Linz. "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen", sagte einst Forrest Gump. "Das Leben ist wie eine Schachtel - keine Pralinen - einfach eine deppate Schachtel. Was du reintust, liegt an dir", sagt Marco Pogo.

Mit "Lost & Found" kehrt Marco auf die Kabarettbühne zurück - diesen Donnerstag, 22. Jänner, kommt er auf seiner Tour in den Linzer Posthof. Das neue Programm ist eine prall gefüllte Wundertüte: vom alltäglichen Irrsinn bis hin zu den Absurditäten, die wohl nur einem Menschen mit einem Lebenslauf wie Marco Pogo passieren können.

Der ehemalige Bundespräsident-Kandidat erzählt, spinnt, über- oder untertreibt wahlweise. Es geht ums Verlieren und Finden - Dinge, Gedanken, Gelegenheiten, Schlüssel, Nerven, den Verstand.

oe24 verlost Tickets unter gewinnen@oe24.at

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden