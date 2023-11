Massencrash auf der A1: Sechs Verletzte

Sieben Autos sind am Freitagabend auf der Westautobahn (A1) im Gemeindegebiet von Vorchdorf in eine Karambolage verwickelt gewesen.

Von den neun beteiligten Personen wurden sechs bei dem Unfall leicht verletzt. Vier Menschen wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei Oberösterreich.



Gegen 17.30 Uhr waren in Fahrtrichtung Salzburg zunächst zwei Autos auf der Überholspur kollidiert. Aufgrund des Schadens an den Pkw konnten diese nicht auf den Pannenstreifen fahren. In weiterer Folge wurden fünf weitere Autos in die Karambolage verwickelt. Zwei Fahrzeuge landeten im Straßengraben, fünf kamen auf der Überholspur zum Stehen. Für die Unfallaufnahme musste die A1 bis kurz vor 20.00 Uhr gesperrt werden.