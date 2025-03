"Masters of Dirt" hebt in der Linzer TipsArena ab

Nach dem fulminanten Auftakt der Österreich-Tour mit vier Shows in der Wiener Stadthalle vergangenes Wochenende machtMasters of Dirt am Wochenende in Linz Halt.

Linz. Vor wenigen Tagen ist der Tiroler Extremsportler Fabio Wibmer mit seinem Bike über die Elbphilharmonie in Hamburg gerast und hat in mehr als 100 Metern Höhe einen Rückwärtssalto gemacht. Der 29 Jahre alte Österreicher fuhr als erster Mensch der Welt mit einem Fahrrad über das Dach des Konzerthauses und wagte dabei auch noch einen Überschlag in der Luft. Die "Backflip"-Aktion war der Startschuss für die Europatournee von "Masters of the Dirt", einer Actionshow, bei der Extremsportler Stunts mit verschiedenen Fahrzeugen zeigen.

Dieses Wochenende verwandelt sich die Linzer TipsArena auf der Linzer Gugl mit sechs Absprung-Rampen und einem zehn Meter hohen Anfahrtsturm in das ultimative Freestyle-Mekka. Die besten Athleten der Welt präsentieren gemäß dem Motto: "Alles, was Räder hat, fliegt!" Tricks auf zwei und vier Rädern. © Masters of Dirt × Der oberösterreichische Freestyle-Athlet und Streckendesigner Gerhard Mayer sorgt auch in diesem Jahr für eine spektakuläre Strecke mit herausfordernden Sprüngen, die den Athleten alles abverlangen und das Publikum zum Staunen bringen wird. Am Samstag, 22. März, wird um 14 und 20 Uhr, tags darauf um 14 Uhr gesprungen. Kinder bis zwölf Jahre erhalten 50 % Ermäßigung.