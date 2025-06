McDonald's mit Fleisch aus OÖ

In Enns präsentierten McDonald’s Österreich und Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger die erfolgreiche Partnerschaft mit der oberösterreichischen Landwirtschaft. Die Burger-Kette bezieht ihre Rohstoffe größtenteils von heimischen Betrieben.

Rund 8.700 landwirtschaftliche Betriebe aus Oberösterreich beliefern McDonald’s Österreich – mehr als 3.000 davon mit Rindfleisch für Big Mac & Co. In der OSI-Produktion in Enns entstehen daraus Burger-Patties aus 100 % österreichischem Qualitätsrindfleisch.

Für Landesrätin Langer-Weninger ist das eine Win-win-Situation: "Diese Partnerschaft sichert Existenzen, schafft regionale Wertschöpfung und garantiert geprüfte Qualität." Auch Milch, Eier und Kartoffeln stammen von heimischen Höfen. McDonald’s bekennt sich damit klar zu Regionalität in der Gastronomie.