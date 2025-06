Große Trauer um Star aus neuem "Lilo & Stitch"-Film

Große Bestürzung in der Filmwelt: David Hekili Kenui Bell, Schauspieler im Live-Action-Remake von "Lilo & Stitch", ist im Alter von nur 46 Jahren völlig überraschend verstorben. Wie seine Familie auf Facebook bestätigte, starb der charismatische Hawaiianer bereits am 12. Juni.

Der sympathische Schauspieler war nicht nur ein aufstrebender Star, sondern auch ein Mensch, der Herzen im Sturm eroberte. Seine Schwester Jalene Kanani Bell teilte auf Facebook eine tief emotionale Hommage: „Mein süßer, großzügiger, talentierter, lustiger und brillanter kleiner Bruder ist heute im Himmel.“ Sie bezeichnete David als „Joy of a Human“ – einen Menschen voller Lebensfreude – und als „Prince of a Man“. Besonders bewegend: Jalene lernte ihren Bruder erst mit 18 Jahren kennen, am Tag ihres Schulabschlusses. „Dieses Geschenk war eine Überraschung unserer Mütter – und hat ein Leben lang gehalten“, schrieb sie.

Erst vor zwei Wochen war David Bell bei der Premiere von „Lilo & Stitch“ in Hawaii. Stolz feierte er dort gemeinsam mit seiner Familie sein Leinwanddebüt. Mit einem strahlenden Lächeln und den besten Plätzen im Kinosaal genoss er den Moment – und freute sich wie ein Kind über Fans in Lilo & Stitch-Outfits. Nach dem Film wollte die Familie – inspiriert vom Film – gemeinsam Shave Ice, eine hawaiianische Spezialität, essen. Zwar war der Laden geschlossen, doch „wir holten das später nach – um ihn zu feiern und unseren Schmerz zu lindern“, erzählte Jalene weiter.

Auch seine Agentin Lashauna Downie trauerte öffentlich um ihren Schützling: „David war einer meiner besten Talente – ein sanfter Riese. Er verkörperte die wahre Bedeutung von Aloha.“ Der Verlust dieses besonderen Menschen trifft nicht nur Familie und Freunde, sondern auch die gesamte Disney-Community, die seinen leuchtenden Auftritt im Remake sehnsüchtig erwartet hatte. Laut Polizeiangaben aus Hawaii läuft derzeit eine gerichtliche Untersuchung, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es jedoch nicht. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären.