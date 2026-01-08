Mehr als 7.500 Baby kamen im Vorjahr in den OÖG Kliniken zur Welt

In den Kliniken der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, Regionalkliniken und Kepler Universitätsklinikum, werden auch Wassergeburten angeboten.

OÖ. Auch in den OÖG-Kliniken hat sich im vergangenen Jahr der österreichweite Geburtenrückgang bemerkbar gemacht. Wurden 2024 noch 7.836 Babys gezählt, so kamen im vergangenen Jahr in den Regionalkliniken und im Kepler Universitätsklinikum etwas weniger Babys zur Welt, nämlich genau 7.543.

Dabei hatten erneut die Buben die Nase vorn: Es wurden 3.860 Buben und 3.683 Mädchen geboren. Außerdem gab es 101 Zwillingsgeburten. Und mit einer Familie meinte es der Storch besonders gut und brachte Drillinge.