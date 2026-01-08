Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Mehr als 7.500 Baby kamen im Vorjahr in den OÖG Kliniken zur Welt
© Getty

Rückgang

Mehr als 7.500 Baby kamen im Vorjahr in den OÖG Kliniken zur Welt

08.01.26, 10:20 | Aktualisiert: 08.01.26, 12:32
Teilen

In den Kliniken der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, Regionalkliniken und Kepler Universitätsklinikum, werden auch Wassergeburten angeboten. 

. Auch in den OÖG-Kliniken hat sich im vergangenen Jahr der österreichweite Geburtenrückgang bemerkbar gemacht. Wurden 2024 noch 7.836 Babys gezählt, so kamen im vergangenen Jahr in den Regionalkliniken und im Kepler Universitätsklinikum etwas weniger Babys zur Welt, nämlich genau 7.543. 

Dabei hatten erneut die Buben die Nase vorn: Es wurden 3.860 Buben und 3.683 Mädchen geboren. Außerdem gab es 101 Zwillingsgeburten. Und mit einer Familie meinte es der Storch besonders gut und brachte Drillinge.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden