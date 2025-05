Mehr als 90 Trinkbrunnen in Linz sorgen für den Frischekick

Als nächstes sollen in der Domgasse, im „Garten für alle“ in Urfahr sowie bei der Hundezone Traunau neue Trinkbrunnen errichtet werden.

Linz. Die Stadt Linz sorgt für Erfrischung: Nach der Winterpause sind etwa 90 Trinkbrunnen im gesamten Stadtgebiet wieder in Betrieb. Sie bieten kostenloses, frisches Trinkwasser an stark frequentierten Orten und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung und Lebensqualität in der Stadt. Im Vorjahr wurden drei neue Standorte im Schillerpark, im Volksgarten und bei der Otto-Glöckel-Schule mit Trinkbrunnen ausgestattet. Die Inbetriebnahme erfolgt traditionell im Frühling, nachdem alle Anlagen intensiv gespült und überprüft wurden.

„Der Ausbau von Trinkbrunnen ist einer von 30 beschlossenen Umsetzungspunkten unseres Klimaanpassungskonzepts. Die Verfügbarkeit von frischem Trinkwasser auch unterwegs ist besonders an sehr heißen Tagen wichtig – und daher werden wir weiter Schritt für Schritt ausbauen. Als nächstes sollen in der Domgasse, im „Garten für alle“ in Urfahr sowie bei der Hundezone Traunau neue Trinkbrunnen errichtet werden“, betont Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Die mehr als 90 Trinkbrunnen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt – vorwiegend in Parks, auf Spielplätzen und an Märkten. Beispiele sind am Hauptplatz (beim großen Blumenbeet), im Landhausplatz, am Steinmetzplatzl in Alturfahr oder am Spielplatz am Damm in Urfahr. Auch Zierbrunnen mit Trinkwasserqualität sorgen an beliebten Standorten wie dem Südbahnhofmarkt, vor dem Café Traxlmayr auf der Promenade oder auf der Spittelwiese für erfrischende Momente.