Mit den Linzer Öffis bequem zum Urfahraner Frühjahrsmarkt

Linzer Linien verdichten an Sonntagen und am 1. Mai das Öffi-Angebot.

Von 26. April bis 4. Mai lädt der Urfahraner Frühjahrsmarkt wieder Tausende Besucher ein. Um Parkplatzsuche und Stau zu vermeiden, empfiehlt sich die entspannte Anreise mit den Linz AG Linien. An den beiden Sonntagen sowie am 1. Mai werden die Intervalle der Straßenbahnlinien 1 und 2 nachmittags auf 7,5 Minuten verdichtet. Der Markt ist außerdem mit den Linien 3, 4, 50, 33, 38 und 102 gut erreichbar. Für die sichere Heimreise sorgt in den Nächten auf Samstag und Sonntag der bewährte Nachtverkehr – inklusive Anrufsammeltaxi.

