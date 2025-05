Nach Molln: ADX plant noch weitere Erdgasbohrungen

Es wird weiter intensiv nach Gas in Oberösterreich gesucht.

OÖ. Die Gas-Probebohrung der Firma ADX in Molln im Nahbereich des Nationalpark Kalkalpen hat für viel Protest gesorgt. Das australisch-österreichische Energieunternehmen hat nun die Genehmigung erhalten, seine Erkundungsgebiete in Oberösterreich neu zu definieren. In einigen Gemeinden wurden die Bereiche, in denen nach Erdgas nahe der Erdoberfläche gesucht wird, erweitert, in anderen verkleinert. Insgesamt bleibt die Fläche gleich. Das Gebiet Welchau in Molln, wo bereits gebohrt wurde, soll mit Erlaubnis des zuständigen Finanzministeriums erweitert werden. Noch in diesem Jahr könnte nach der Genehmigung des Finanzministeriums es zu neuen Bohrungen kommen. Details, welche Gemeinden sonst noch als vielversprechend gelten, wurden vorerst nicht verraten.