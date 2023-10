Nach tödlicher Attacke: Alle Kampfhunde weggebracht

Die Besitzerin hat alle ihre Kampfhunde abgegeben.

Zwei Tage nachdem eine Joggerin in Naarn (Bezirk Perg) von einem American Staffordshire Terrier tot gebissen worden war, wurden alle vier verbliebenen Kampfhunde weggebracht. Die Besitzerin hat sich freiwillig dazu entschieden, ihre Hunde abzugeben. Die Tiere wurden noch am Dienstag abgeholt und an einen unbekannten Platz in Österreich gebracht. Wie die Bezirkshauptmannschaft betont, handelte es sich um keine Behördliche Abnahme, sondern um einen freiwilligen Schritt der Besitzerin.

Polizei ermittelt gegen Halterin jetzt wegen fahrlässiger Tötung

Die oberösterreichische Polizei ermittelt gegen die 37-jährige Hundehalterin wegen fahrlässiger Tötung.Laut Polizei dürfte die Hundehalterin den American Staffordshire an der Leine geführt haben, das Tier trug aber wohl keinen Maulkorb. Es wurde eine Obduktion des Opfers angeordnet. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit sei diese Attacke wegen der laxen Regeln in OÖ, wo es keine Maulkorbpflicht gibt, kein Einzelfall: Heuer seien in Oberösterreich bereits zahlreiche Menschen von Hunden gebissen worden, darunter auch kleine Kinder.

© ALL Die Hundehalterin von Elmo ist auch Züchterin

1. Politiker fordert Verbot der Rasse

Nach der tödlichen Attacke stellt sich nun für viele die Frage, wie gefährlich ein American Stafford wirklich ist. Rufe nach strengeren Regeln und gar Verboten werden auf sozialen Medien immer lauter.

Der Bürgermeister von Naarn, Martin Gaisberger, wo die schreckliche Attacke passierte, spricht auf oe24.TV aus, was viele denken: "Ich persönlich wäre für ein Verbot dieser Rasse in Österreich. Ich habe mich davor nicht mit Hunden beschäftigt. Seit Montag aber intensiv. Diese Hunderasse wird als sehr gefährlich eingestuft."

© Facebook Hund Elmo beim Training ×

American Staffordshire in einigen Ländern verboten

Das Verbot ist gar nicht so abwegig -so ist der American Staffordshire in einigen Bundesländern in Deutschland und Kantonen in der Schweiz bereits eine verbotene Rasse. In Dänemark und Frankreich darf sie nicht eingeführt werden - und stirbt somit auch aus.

In Österreich ist der American Stafford ein Listenhund. Die Voraussetzungen, um ihn halten zu dürfen, variieren von Bundesland zu Bundesland.